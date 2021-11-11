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جنات: أغني لشادية لأول مرة في حفل مهرجان الموسيقى العربية

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جنات: أغني لشادية لأول مرة في حفل مهرجان الموسيقى العربية جنات: أغني لشادية لأول مرة في حفل مهرجان الموسيقى العربية

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أكدت النجمة جنات أنها فخورة بالمشاركة والغناء داخل دار الأوبرا المصرية، قائلة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بالتأكيد هو شرف كبير لأي مطرب أن يغني لجمهور وعشاق الأوبرا، الجمهور الزواق للموسيقي، والمحب لزمن ونجوم الفن الجميل والمعاصر أيضًا».

وأضافت جنات: «أحضر للحفل برنامجا مميزا ولأول مرّة أغني للمطربة والفنانة القديرة شادية، وأن شآء الله الحفل يخرج بصورة جيدة، يصحبه الفرقة الموسيقية، المايسترو محمد الموجي».

كان آخر ألبوم للنجمة جنات «أنا في انتظارك» والذي ضم 11 أغنية باللهجة المصرية وقد تعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

المصرى اليوم

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