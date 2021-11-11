«الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس وتحذر من هذه الظاهرة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية، إن مصر تعيش الآن فترة انتقالية ما بين فصلي الشتاء والصيف، وعلينا أن نرتدي ملابس خريفية، لافتَا إلى أن مصر تعيش فترات معدلة في درجات الحرارة.

وتابع «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الفترة الماضية شهدت شبورة كثيفة أثرت على الرؤية، ولهذا يجب على السادة المواطنين متابعة النشرة الجوية، لكي نتجنب الطرق التي تحتوي على شبورة كثيفة

ولفت إلى أن الأرصاد تتواصل بشكل مستمر مع المرور وغرف الأزمات لتحذيرهم من أي ظاهرة جوية قد تؤثر على المواطنين.