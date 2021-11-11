بعد تحذيرات الامطارالرعدية.. تعرف على نصائح المرور وقت سؤء الأحوال الجوية ( التفاصيل )

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح للقيادة الآمنة مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام وتحذيرات الأرصاد من الأمطار الرعدية.



ورفعت شرطة المرور حالة الطوارئ، وربطت الإدارة العامة مع إدارات المرور المختلفة عن طريق غرفة العمليات، لرصد أي معوقات على الطرق السريعة والفرعية والعمل على الحد من وجود كثافات أو زحام على الطرق. كما وجهت الإدارة عدة نصائح للمرور، وطالبت السائقين ومرتدي الطرق اتباعها للحفاظ على أرواحهم، وكذلك اتباع تعليمات رجال المرور على الطرق.



وترصد «المصري اليوم» أبرز النصائح في السطور المقبلة:



1- خد بالك وإنت سايق في أوقات «سوء الأحوال الجوية».. هدى السرعة وحافظ على التهوية داخل العربية عشان الشبورة وتأكد من كفاءة مساحة الزجاج استخدم أضواء العربية للتنبيه وقت الضباب.



2- أضئ أنوار الضباب الخلفية والأمامية أثناء الشبورة .



3- خلال الشبورة استخدم الأنوار الخافتة (الضوء المنخفض) وليس الأنوار المبهرة (الضوء العالى) لأن الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة كما تعتقد .



4- استخدم الأنوار التحذيرية (الانتظار) حتى تكون مرئياً للمركبات الأخرى قدر المستطاع أثناء الشبورة .



5- احتفظ بمسافة مناسبة بينك وبين اللى قدامك 4 أمتار لكل 10 كم سرعة، ووخد بالك إنه 30% من الحوادث بسبب عدم ترك مسافة الأمان.



6- اجعل استخدامك للهاتف المحمول للضرورة، وخد بالك إنه نسبة كبيرة من الحوادث سببها استخدام الهاتف المحمول.



7- لما تلاقى عربية طوارئ (إسعاف شرطة أو مطافى).. وسعلها الطريق وخد بالك إنها رايحة تنقذ مصاب أو تطفى حريق.



8- السير بدون لوحات معدنية مخالفة جسيمة تضعك تحت طائلة القانون.



9- لا تستخدم الأنوار العالية داخل المدينة وخد بالك إنه دة بيمنع قائد السيارة في الاتجاه المعاكس من الرؤية تماماً لمدة 7 ثواني .



10- إجراء الصيانات الدورية لعربيتك هيحميك من حدوث أعطال مفاجئة، تكلفة تصليحها بيبقى أضعاف تكلفة الصيانة الدورية، دة غير إنك بتعطل الطريق.



11- لازم تزبط وضع المرايات الجانبية قبل ما تتحرك



12- لو عاوز تتخطى العربية اللى قدامك، تأكد أنه شمالك فاضى وخد بالك إنه التجاوز الخاطئ سبب أساسى في حوادث كثير.