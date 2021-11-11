جولة لمتابعة العمل والخدمات بقرى مركز الحسنة وإحالة المتغيبين للتحقيق

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أجرى أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء، الخميس، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام ىالعمل وتقديم الخدمات للمواطنين بقرى المركز، حيث تمت إحالة المتغيبين إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم وتوعد بعدم التهاون مع المقصرين.

وأشار بيان للعلاقات العامة بمركز ومدينة الحسنة، مساء الخميس، إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالمتابعة المستمرة لجميع الخدمات في القرى التابعة للمركز والمدينة، وحرصًا من أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمركز والمدينة وخاصة القرى، وأيضا حرصا على الارتقاء وضبط منظومة العملية التعليمية في القرى وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، قام رئيس المركز والمدينة اليوم بجولة تفقدية لجميع الإدارات الخدمية بقرية الجدى شملت: مدرسة الشهيد أحمد صالح ومتابعة دفتر الحضور والانصراف، وتبين تغيب 8 من العاملين بالمدرسة، مدرسة الشهيد كريم ومراجعة دفتر الحضور والانصراف، حيث تبين تغيب 8 من العاملين بالمدرسة أيضًا، مدرسة الجوفة الابتدائية، حيث تبين تغيب 8 من العاملين بالمدرسة، وتم تحويل الجميع إلى الشؤون القانونية لتوقيع الجزاءات اللازمة.

كما تم المرور على الوحدة القروية بقرية الجدى والتأكد من وجود جميع العاملين في أعمالهم لتسهيل الخدمة المقدمة لمواطني القرية، وتبين تغيب 2 من العاملين بالوحدة، حيث توعد رئيس المركز والمدينة بعدم التساهل مع المقصرين، كما قام بالمرور على الوحدة الصحية بالقرية للتأكد من وجود الطاقم الطبى بعمله لخدمة جميع المرضى من مواطنى القرية، وبمراجعة دفتر الحضور والانصراف تبين تغيب 4 من العاملين بالوحده الصحية، بينهم طبيب وفنى معمل و2 من عمال الوحدة، وتم التأكد من وجود الأدوية الكافية لخدمة المرضى من كل التخصصات بالوحدة.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى ضرورة الإلتزام بالحضور والانضباط في العمل حرصًا على المصلحة العامة وتسهيل جميع الخدمات لأهالى القرية، وتوعد بأنه لن يتهاون مع المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفى تجاه المواطنين، وأنه سيتم توقيع جميع الجزاءات المستحقة على المقصرين وتطبيق القانون حتى يأخذ كل مواطن حقة في الخدمة المقدمة له.