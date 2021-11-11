خبير اقتصادي: جميع المؤشرات الاقتصادية لمصر إيجابية رغم كورونا

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قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن جميع المؤشرات الاقتصادية لمصر إيجابية، وهذا يرجع إلى بسالة الشعب المصري الذي كان يعمل في ظل أزمة كورونا، معقبًا: «معظم شعوب العالم أعلنت الإغلاق إلا الشعب المصري الذي كان يعمل بنفس الكفاءة، وهذا أدى لتحقيق مصر معدل نمو إيجابي بنسبة تصل لـ3.5%».

وتابع «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن أغلب دول العالم تعرضت للانكماش الاقتصادي في أزمة كورونا، حيث حققت أمريكا انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 10%، وبريطانيا بنسبة 8%، مشيرًا إلى أن مصر لولا الإصلاح الاقتصادي لأعلنت إفلاسها.

ولفت إلى أن العالم يشهد معدل تضخم بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن الشركات التي حققت خسائر خلال الفترة الماضية تعمل على تعويض هذه الخسائر من خلال زيادة الأسعار، والتوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 30%، وأسعار الشحن ستزيد بنسبة تقدر بـ400% لمدة تقارب الـ10 شهور.