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رئيس التنمية الحضارية: «نحن نسابق الزمن»

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رئيس التنمية الحضارية: «نحن نسابق الزمن» رئيس التنمية الحضارية: «نحن نسابق الزمن»

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق وقع برتوكولاً مع محافظة الفيوم لتطوير 6 مناطق غير مخططة في مدينة الفيوم بـ120 مليون جنيه، من خلال ادخال الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق.

وتابع «صديق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن صندوق تطوير العشوائيات تغير اسمه لصندوق التنمية الحضارية، بهدف إعداد تنمية حضارية في بالكامل، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تطوير عواصم المحافظات الكبرى في 13 محافظة بإجمالي 500 ألف وحدة، معقبًا: «احنا بنسابق الزمن».

ولفت إلى أن الصندوق انتهى من تطوير المناطق الغير آمنة بنسبة 98%، وبنهاية 2021 لن تكون هناك مناطق غير آمنة في مصر، ونعمل خلال الفترة الحالية على تجميل العمران في مصر.

المصرى اليوم

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