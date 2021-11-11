50 قرش أبو الهول بـ 100 الف جنيه.. أبحث عن هذه العملات القديمة لتصبح ثريًا

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أسعار العملات القديمة.. خلال الأيام الأخيرة سيطرت على محركات البحث «جوجل» في مصر و أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلن تجار العملات القديمة ف شراءها بأسعار خيالية.

كشف محمد حربي تاجر عملات القديمة، أن سعر الـ 50 قرش الورق القديمة عليها صورة أبوالهول في المنتصف وصدرت سنة 1911 يصل إلى 100 الف حنيه، مؤكدا أن هناك نوعين من تلك العملة أحدهما صورة أبوالهول،على اليسار، والأخري أبو الهول في المنتصف وهي الأغلى حاليا في أسواق العملات القديمة.

وأكد حربي لـ«المصري اليوم» أن قيمة العملات القديمة لا تعتمد على وقت صدورها، وانما على ندرتها، موضحا أن عملة الخمسين قرش التي عليها أبوالهول سعرها يقترب من الجنيه أبوجملين بسبب أنهما من العملات النادرة جدًا.

اسعار العملات القديمة وأماكن بيع العملات الاجنبية في مصر - صورة أرشيفية

وأكد أحمد إسماعيل أحد تجار العملات القديمة إن عملة ريال السلطان فؤاد ارتفعت خلال الأيام الماضية، ليصل سعرها إلى 500 الف جنيه، بشرط أن يكون مكتوبا على العملة اسم «السلطان فؤاد» وبتاريخ هجري 1335، وفي جهة الكتابة تاريخ 1920.

وأضاف أن البريزة المدون عليها كلمة الدولة المصرية التي تمت طباعتها في نهاية عهد الملك فاروق يصل سعرها إلى 30 ألف جنيه ، وأيضا الشلن الورق المكتوب عليه كلمة الدولة المصرية يتراوح بين 5 آلاف و30 ألف جنيه حسب حالته.

العملات القديمة تباع بالأف الجنيهات في الأسواق - صورة أرشيفية

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أسواق العملات القديمة في الإسكندرية

يتم بيع العملات القديمة في محافظة الإسكندرية في شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، وكذلك ومناطق الساعة السيوف والإبراهيمية، ومحطة الرمل والعطارين والمنشية وسوق الجمعة غرب المدينة،

أماكن بيع العملات القديمة في القاهرة

أماكن بيع العملات القديمة في القاهر في محلات وسط البلد بشارعي عماد الدين والألفي.، وأيضا في منطقة خان الخليلي غرب القاهرة.

بيع العملات القديمة علي الإنترنت

يتم بيع العملات القديمة عبر مزادات على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة .