بالأسماء.. 13 عضوا بمجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان

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ضم مجلس السيادة الانتقالي الجديد الذي أعلن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان تشكيله، الخميس، 13 عضوا، من بينهم سيدتان.

ويضم المجلس 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد، حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وقرر البرهان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، على أن يكون محمد حمدان دقلو نائبا له، بعد نحو أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

وجاءت أسماء أعضاء المجلس الجديد كالتالي:

الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم، مالك عقار إير، الطاهر أبوبكر حجر، الهادي إدريس يحيى، رجاء نيكولا عبدالمسيح، يوسف جاد كريم محمد على يوسف، أبوالقاسم محمد محمد أحمد، عبدالباقي عبدالقادر الزبير عبدالقادر، سلمى عبدالجبار المبارك موسى.

هذا وتم تأجيل تعيين ممثل شرق السودان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.

وضمت قرارات البرهان، يوم 25 أكتوبر، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب حل كافة اللجان التسيرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

ويسرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي أدخلت عددا من المدن السودانية في حالة من الشلل.