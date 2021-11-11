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محافظ سوهاج: تشغيل أول وحدة للسمعيات بمستشفى سوهاج العام

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محافظ سوهاج: تشغيل أول وحدة للسمعيات بمستشفى سوهاج العام محافظ سوهاج: تشغيل أول وحدة للسمعيات بمستشفى سوهاج العام

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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تشغيل وحدة السمعيات بمستشفى سوهاج العام، والتي تعد الأولى من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، ودعم الوحدة بأحدث أجهزة السمعيات والتخاطب، لافتاً إلى أن الوحدة تأتى في إطار التعاون بين المحافظة، ووزارة الصحة لدعم القطاع الصحي، واستمرارًا لأعمال رفع كفاءة الأداء الفني للمستشفيات بسوهاج، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وحدة السمعيات الجديدة بمستشفى سوهاج العام تعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمحافظة، لافتةً إلى أن الوحدة تشمل أحدث الأجهزة المتخصصة في مجال السمعيات والتخاطب، للكشف المبكر عن إعاقات السمع، وتشخيص أمراض الأذن الوسطي، والعصب السمعي، وضغط الأذن، مما يعود بالفائدة الكبرى على أهالي سوهاج للعلاج دون مشقة السفر خارج المحافظة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن الوحدة تقدم خدماتها في «فحص السمع بالجهد المثار بالكمبيوتر، واختبار السمعيات، وقياس الاتزان، وقياس السمع، وفحص سمع شامل، واختبار سمع إلكتروني، وقياس الضغط على الطبلة وانعكاسات الأذن الوسطى ووظائف قناة استاكيوس، وقالب أذن صلب ولين للسماعة، وجلسات تخاطب، واختبار كلام، واختبار الانبعاث الصوتي».

المصرى اليوم

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