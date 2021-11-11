الشيب المبكر والتأخر الدراسي والمهني.. تعرف على أضرار «السنجلة» في اليوم العالمي للعزاب

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يصادف اليوم 11 نوفمبر الاحتفال بـ اليوم العالمي للعزاب، حيث يحتفل بعض الشباب العزاب «السناجل» في عدة دول بهذا اليوم من خلال التسوق والتنزه مع الأصدقاء والأهل، وفي السنوات الأخيرة ظهرت العديد من الدراسات التي تشجع على العزوبية وفوائدها على صحة الإنسان، ما اعتبرها البعض دعوة للعزوبية والانعزال عن الزواج، ليطرح العديد سؤالا هل البقاء أعزب أفضل لصحة الإنسان أم الزواج؟

الدكتور وليد هندي، استشاري الأمراض النفسية، نفى لـ«المصري اليوم» صحة ما تناولته الدراسات الأجنبية بشأن ما تردد بشأن أفضلية العزوبية للإنسان من عدة جوانب على رأسها الراحة النفسية وتعزيز النمو النفسي، وتطوير الذات والعمل عليها، والتقدم في مجالي العمل والدراسة، وأن الوحدة التي يضع الإنسان نفسه فيها تساعده على الإبداع والتفوق، مؤكدًا أن كل ذلك ليس صحيحًا.

اليوم العالمي للعزاب

الدراسات قالت إن العزوبية تساعد على زيادة العلاقات الاجتماعية وتوفير فرصة أكبر لمشاركة الأهل والأصدقاء في جميع المناسبات.

أضرار العزوبية

«العزوبية شر لو تعلمون عظيم» هكذا عبر د. «هندي» عن رأيه في الشخص الأعزب وما يسيطر عليه من وحدة قاتلة، وعن المآسي التي يواجهها بمفرده، معتبرا الشيب من الأمراض التي تتسلل إلى شعر الأعزب في صمت، نتيجة الوحدة التي يعاني منها، ولا علاقة له بالسن، أيضًا سوء الهضم من الأمراض التي يعاني منها الأعزب، علاوة على ذلك إصابته بالعديد من أمراض الغدد، بحسب قوله.

د. وليد هندي - استشاري الطب النفسي

وعن «العزلة الإجبارية» ذكر استشاري الأمراض النفسية د. وليد هندي أنه بعد أن ينتهي الشخص الأعزب من يومه ويعود إلى منزله، يعاني مما يعرف في علم النفس بـ«العزلة الإجبارية» لينام في سريره وحيدًا، لا يجد من يشاركه أحداث يومه، أو يأخذ برأيه، فضلا عن انعدام المشاركة الوجدانية التي يعاني منها، على عكس ما أكدته الدراسات حول أن الشخص الأعزب يستطيع تحقيق النجاح والتقدم في مشواره العملي والدراسي، إذ إن الشخص الأعزب لا يمكنه تحقيق أي إنجاز، حتى أنه لا يستطيع أن يخطط لأي مشاريع مستقبلية يرغب في تحقيقها.

وقال إنه «بحكم مجتمعاتنا الشرقية والعادات والتقاليد والأعراف المنتشرة فيها، مع الوقت يُنظر للشخص الأعزب على أنه شخصية مريبة، وتنهال عليه الأسئلة في مسألة تأخر زواجه، بل قد يصل الأمر لنعت هذا الشخص الأعزب بأنه لا يستطيع الزواج، أو أنه مصاب بأمراض تمنعه من الزواج».