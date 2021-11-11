التحالف العربي يعلن مقتل 125 من الحوثيين إثر عمليات استهداف في مأرب والبيضاء

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن مقتل 125 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الحوثية إثر عمليات استهداف في محافظتي مأرب والبيضاء، شمال شرق ووسط اليمن.

وقال التحالف اليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات الحوثية في صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والبيضاء محافظة وسط اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية"​​​.

وأكد التحالف، أن عمليات الاستهداف شملت "تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرا إرهابيا".