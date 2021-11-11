اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2023

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وقع الاختيار على دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» عام 2023، حسب تصويت جرى الخميس.وجرى التصويت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» الذي اختتم في غلاسكو، الخميس.

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة لبلاده بهذه المناسبة.

وقال الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023. اختيار مستحق لدولتنا».

وأضاف: «سنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض».

كما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على «تويتر»: «يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ COP28 عام 2023».

واعتبر الشيخ محمد بن زايد أن «تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية».