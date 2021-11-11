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الأمم المتحدة قلقة للغاية من تشكيل مجلس انتقالي جديد في السودان

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الأمم المتحدة قلقة للغاية من تشكيل مجلس انتقالي جديد في السودان الأمم المتحدة قلقة للغاية من تشكيل مجلس انتقالي جديد في السودان
"جوتيريش" يريد العودة إلى ما قبل الانقلاب في أسرع وقت

الأمم المتحدة قلقة للغاية من تشكيل مجلس انتقالي جديد في السودان

وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم "الخميس"، أحدث التطورات التي يشهدها السودان بأنها "مقلقة للغاية"، في إشارة إلى تشكيل قائد الجيش مجلسَ سيادة انتقالياً جديداً.

وقال "دوجاريك": "إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يريد أن يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالب المتحدث بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.

الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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