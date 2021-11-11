"أمانة الرياض": المواقف العامة أمام المنشآت "حق للجميع"

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أكدت: لا يسمح بإغلاقها أو تخصيصها للزبائن والعقوبة النظامية للمخالف

حذرت أمانة منطقة الرياض ملاك المنشآت التجارية على الطرق العامة، من إغلاق المواقف أو محاولة تخصيصها لزبائنهم، مبيّنة أن ذلك يعرضهم ذلك للعقوبات النظامية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّنت "الأمانة" أن المواقف في الطرق العامة حق للجميع حتى وإن كانت أمام منشأة تجارية، ولا يسمح بأي حالٍ من الأحوال لإغلاقها أو تخصيصها للزبائن فقط، وأنها ترصد مثل تلك التجاوزات من خلال الجولات الميدانية وبلاغات السكان، حيث يجري تنبيه المخالف في المرة الأولى لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة النظامية بحق المنشأة.أمانة الرياض