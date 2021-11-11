ردًا على شائعة حملها.. ياسمين صبري تنشر صورة لها

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بعد انتشار شائعات عن حملها، نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر خاصية الإستورى على صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام» صورة جديدة لها، موجهة رسالة ترد بها شائعة حملها.

وبدت الفنانة ياسمين في الصورة وهي واقفة بقوامها الممشوق دون وجود أي آثار حمل عليها، فظهرت في اطلالتها بقميص كلاسيكي وبنطالا أسود.

وتلقت الفنانة المصرية العديد من التعليقات من محبيها ومتابعيها التي تساءلت عمّا «إذا كانت حاملاً فعلاً أم لا؟!».

تعود الفنانة ياسمين صبرى إلى سباق الدراما الرمضانية 2022 بعد غيابها عنها في الموسم الماضي، من خلال سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطي الذي تعاونت معه في أولى بطولاتها المطلقة بمسلسل «حكايتي» في موسم رمضان 2019، إلى جانب الفنانين: أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين، والعمل من إخراج أحمد سميرفرج، وقد حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه.

وكانت ياسمين صبري نشرت مجموعة صور لها خلال زيارتها لأحد المساجد مرتدية حجاباً يظهر منه بعض خصلات شعرها، وعلقت على الصور قائلة «الله»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وفور نشر الصور توالت تعليقات المتابعين والجمهور على تلك الصور، والتي شهدت بعض الهجوم على الفنانة.

يذكر أن «فرصة تانية» في شهر رمضان 2020، هو آخر أعمال ياسمين صبري، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وشارك في بطولته: أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، وإدوارد.