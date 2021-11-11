رئيس الجودو: تنظيم البطولات العالمية يحقق مكاسب عديدة

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قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى للجودو ورئيس الاتحاد الإفريقى للسومو أنه سوف يتفق على إقامة بطولة إفريقيا المفتوحة للجودو التي تقام العام المقبل، وذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد الأفريقى للقاهرة الشهر القادم.

وأشار إلى أن مصر سبق وأن تعاقدت على إقامة البطولة الإفريقية عام 2024 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 33 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، موضحا أن الاتحاد سوف يسعى لاستضافة بعض بطولات الجراند سلام الدولية والتى يشارك فيها أبطال العالم لتجميع أكبر عدد من النقاط من أجل التأهل الأوليمبياد .

أضاف مطيع فخر الدين أن مصر عندما اتفقت مع الاتحاد العربى على إقامة البطولة العربية بالقاهرة في أغسطس، الماضى والتى تخللها أول بطولة عربية للمكفوفين، رفض إقامتها بعض أعضاء مجلس الإدارة، والذين يصرحون حاليا أنهم سوف ينظمون بطولات دولية وإفريقية فور إعلان نجاحهم في الانتخابات المقبلة، رغم رفضهم المسبق لاستضافة مصر لأى بطولات خلال تواجدهم بمجلس الإدارة، حتى لا يتسبب نجاح تنظيم البطولات في كسب رئيس مجلس الإدارة ثقة أعضاء الجمعية العمومية .

أوضح فخر الدين أن معظم دول العالم أصبح لديها رغبة جامحة في الحضور إلى مصر للمشاركة في البطولات المختلفة، بعد حالة الأمن والأمان التي أرسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب النهضة الحديثة منذ توليه قيادة لبلاد، وبناء مصر الجديدة التي يفتخر بها كل مصرى بصفة عامة وكل رياضى بصفة خاصة، في ظل النهضة الرياضية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أنه يمتلك أجندة طموحة لتنظيم العديد من البطولات العالمية والدولية والإقليمية خلال الدورة الانتخابية المقبلة، ووضع مصر على منصات التتويج في البطولات المختلفة، بفضل الفكر والنهج الجديد الذي سوف يعمل به المجلس المقبل، خلال المرحلة القادمة.

أشار مطيع فخر الدين إلى أن مصر سوف تستفيد استفادة هائلة من تنظيم البطولات الدولية والعالمية، فضلا عن الاستفادة ااكبيرة التي يحصل عليها الإتحاد، باكتساب الخبرات وضخ أموال جديدة تساهم في الإرتقاء باللعبة، فضلا عن الاستفادة الكبيرة للبلد لزيادة حجم السياحة، وإضافة استثمارات جديدة، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، الذي يبذل جهودا كبيرة لوضع مصر ضمن الدول العظمى في العالم خلال سنوات قصيرة قادمة، مطالبا الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية، والعمل بيد وأحدة للارتقاء بمصرنا الحبيبة، التي أصبح العالم يشار إليها بالبنان في الوقت الحالى .