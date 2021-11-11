بعد تعرضها لـ«تسمم حاد».. مايا دياب ترقص في عيد ميلادها بحضور نانسي عجرم

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احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعيد ميلادها الـ41، وسط حضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع.

وظهرت «دياب» في فيديو بثه برنامج «et بالعربي»، على موقع«فيس بوك»، وهي ترقص على أنغام أغنيتها أحلى كلام، أمام تورتة عيد الميلاد المكونة من 4 أدوار بينما ظهرت وهي تتحدث مع نانسي عجرم، ولفتت مايا الأنظار بسبب إطلالتها حيث ارتدت الجينز مع كروب توب باللون الأزرق ووضعت فوقها القفطان

ومن المشاهير الذين احتفلوا بعيد ميلادها رجل الأعمال نجيب ساويرس والفنانة نانسي وعدد كبير من أصدقائها .

يعتبر هذا أول ظهور للفنانة اللبنانية مايا دياب، بعد تسببها في إثارة حالة من القلق لدى جمهورها ومتابعيها بعد أن كشفت عن أنها أصيبت بحالة تسمم حاد، دون أن توضح سبب هذا التسمم.

وطرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان «الكعب العالي» من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.