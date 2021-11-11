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لماذا طلبت الصين من مواطنيها تخزين السلع الأساسية؟

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لماذا طلبت الصين من مواطنيها تخزين السلع الأساسية؟ لماذا طلبت الصين من مواطنيها تخزين السلع الأساسية؟

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كشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج أسباب بيان وزارة التجارة الصينية والذي دعت فيه المواطنين لتخزين السلع والمتطلبات الأساسية.

وقالت فيحاء وانج خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن الشتاء سيكون باردا للغاية هذا العام ومن أجل ضمان توافر السلع فقد شجعت وزارة التجارة الصينين لتخزين المتطلبات الأساسية فضلا عن وجود إصابات بفيروس كورونا مع انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت وانج أن التوجيه ليس إجباريا وهو أمر غير جديد ولا يوجد خوف أو قلق لدى المواطن الصيني من توجيه وزارة التجارة.

المصرى اليوم

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