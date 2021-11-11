أول طعن فى انتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين

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تقدم المهندس فادي دياب المرشح لرئاسة الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية ضد قرار استبعاده من الانتخابات بحجة عدم ممارسته أعلى درجات من البطولات.

وكشف فادي دياب في الطعن المقدم لمركز التسوية أن توراق ترشحه تضمنت شهادة معتمدة من اتحاد اللعبة تفيد بمشاركته في 7 بطولات جمهورية وبطولة أفروعربية خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام عام 2009.

واوضح الطعن المقدم أن اللائحة الاسترشادية لاتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين المنشورة في العدد (196) لجريدة الوقائع المصرية في 28 اغسطس 2017، الفصل الثالث شروط الترشح ومدة المجلس وكيفية شغل الاماكن الشاغرة تتضمن شرطا مفاده ضرورة مشاركة المرشح عندما كان لاعبا في أعلى مستوى للنشاط التنافسي المحلي للاتحاد مدة لا تقل عن موسم رياضي مسجل بالاتحاد، وان اللاعب قد التعد عن ممارسة الرياضة مدة لا تقل عن عامين من هذه المشاركات لقبول ترشحه.

وتابع الطعن ان وفقا لهذه اللائحة فانه قام بالمشاركة في البطولات السابق ذكرها وبناء عليه يحق له الترشح على أي منصب في الانتخابات الحالية.