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في رسالة غامضة .. كارول سماحة : «الكرامة فوق كل شيء»

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في رسالة غامضة .. كارول سماحة : «الكرامة فوق كل شيء» في رسالة غامضة .. كارول سماحة : «الكرامة فوق كل شيء»

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كتبت الفنانة اللبنانبة على الصورة قائلةُ: «الكرامة فوق كل شيء... فوق الصداقة وفوق القرابة وفوق الحب أيضاً.. ما رأيكم؟».

وتلقت كارول سماحة من محبيها ومتابعيها الكثير من التعليقات التي وافقتها الرأي في هذا الأمر.

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بتخطى أغنيتها الجديد «يا شباب يا بنات» حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب» خلال أسبوعين، وعلقت قائلة: «يا شباب يا بنات.. 4 ملايين مشاهد اليوم على يوتيوب». والأغنية من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة قدمت تتر مسلسل «ضد الكسر» بعنوان «اللي خان»، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2021، وهو من ألحان أحمد العدل، وكلمات مدحت العدل.

ومسلسل «ضد الكسر» بطولة الفنانة نيللي كريم، وكلٍ من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وهو تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

المصرى اليوم

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