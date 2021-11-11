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وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي

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وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي

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وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية وليد سليمان بعد انتهائه من خوض التدريبات التأهيلية مؤخرًا، عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ غادر على أثره مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال الأيام الماضية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وقبل مران الأهلي اليوم عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث عن الاستعدادات للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة أمام المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة، ويسعى لتحقيق الفوز للاستمرار في صدارة جدول المسابقة.

المعروف أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على بنتيجة 5-3.

المصرى اليوم

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