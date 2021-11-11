صحيفة بريطانية: ميدو يتصدر قائمة نجوم الدوري الإنجليزي «المتحولين»

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تحدثت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن عدد من نجوم الدوري الإنجليزي السابقين اللذين بشكل مغيار تمامًا عما ظهروا به في ملاعب البريميرليج.

وجاء الدولي المصري أحمد حسام ميدو لاعب أندية توتنهام وميدلسبره ووست هام وويجان السابق، على رأس القائمة التي وصفتها الجريدة بـ(لا يمكن التعرف عليهم).

وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الأسماء.

فرناندو تريس

يعد الإسباني فرناندو توريس من أبرز نجوم مركز قلب الهجوم في العالم خلال الفترة من 2005 وحتى 2013 وحقق العديد من الإنجازات مع المنتخب كان في مقدمتها كأس العالم 2010 وبطولتي يورو 2008 2012.

وقدم توريس فترات رائعة رفقة أندية ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، في مسيرة امتدت لنحو 9 مواسم متواصلة قبل أن يغادر إلى الدوري الإيطالي.

مارك أوفرمارس

لعب الهولندي مارك أوفرمارس في صفوف فريق آرسنال الإنجليزي خلال الفترة من 1997 وحتى 2000، قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني في عقد امتد لنحو 4 مواسم.

مارك بوسنيتش

عرف الجمهور الإنجليزي اللاعب الإسترالي مارك بوسنيتش بعد أن ارتدى قميص مانشستر يونايتد ومن بعده فريق تشيلسي.

مايكل جونسون

يمتلك مايكل جونسون مسيرة حافلة مع الكرة الإنجليزية حيث شارك مع مانشستر سيتي من 2006 وحتى 2011، وغادر على سبيل الإعارة إلى ليستر سيتي.