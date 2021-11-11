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أحمد أبو الغيط يغادر القاهر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر حول ليبيا

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أحمد أبو الغيط يغادر القاهر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر حول ليبيا أحمد أبو الغيط يغادر القاهر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر حول ليبيا

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غادر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة اليوم متوجهاً إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، ويُشارك فيه عددٌ من القادة ووزراء الخارجية، بهدف حشد الدعم الدولي لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعقد الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام كلمة أمام المؤتمر تتناول أساسيات الموقف العربي من الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية عدم النكوص عن مسار الانتخابات، وضرورة عقدها في موعدها المُحدد والتزام كافة القوى بنتائجها.


وأوضح المصدر أن من المُقرر أن يغادر أبوالغيط العاصمة الفرنسية بعد انتهاء المؤتمر متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يُشارك في منتدى صير بني ياس السنوي، في نسخته الثانية عشرة، وهو المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية برعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ويحظى بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصرى اليوم

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