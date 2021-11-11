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قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الارتفاعات الجنونية في الأسعار العالمية تأتي نتيجة ضخ كميات كبيرة من التمويلات لمواجهة فيروس كورونا، موضحةً أن العرض لا يستطيع ملاحقة الطلب مع وجود رغبة رهيبة في الاستهلاك والكثير من الأموال.

وأضافت يمن الحماقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ارتفاع أسعار البترول كان سببا في زيادة أسعار السلع في السوق العالمية، كما أن الرقائق الإلكترونية التي ارتفع سعرها مؤخرا لها أثرها في زيادة الأسعار لأنها تدخل في إنتاج الكثير من السلع.

وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن ارتفاع معدلات الاستيراد أحد أسباب ارتفاع الأسعار في مصر موضحة أن الصادرات المصرية زادت من 29% إلى 34% خلال سنتين.

وأردفت يمن الحماقي أن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على الوضع الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، فضلا عن الدور المحوري الذي يلعبه جهاز الخدمة الوطنية في توفير المنتجات والسلع المختلفة بأسعار مخفضة.