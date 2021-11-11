قاض سوداني يطالب شركات الاتصالات بتوضيحات حول استمرار قطع الإنترنت

أمر قاض سوداني شركات الاتصالات بتقديم توضيحات حول سبب استمرار انقطاع الإنترنت رغم أمر قضائي قبل يومين بإعادة الاتصالات التي انقطعت منذ سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

وكرر القاضي اليوم الأمر لشركات الاتصالات بإعادة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول التي انقطعت في أنحاء السودان منذ سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، وهو ما عرقل جهود الجماعات المعارضة للمجلس العسكري لتعبئة حملة عصيان مدني وإضرابات احتجاجا على الانقلاب.

وصدر الأمر القضائي بإعادة خدمات الإنترنت على الفور يوم الثلاثاء استجابة لشكوى من جمعية حماية المستهلك السودانية.