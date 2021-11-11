«الرعاية الصحية» بالأقصر: إزالة ورم ليفي متصخم سيدة بـ«طيبة التخصصي»

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، نجاح التعاون بين فريقي الجراحة العامة، والنساء والولادة بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في إنقاذ سيدة وإزالة ورم ليفى متضخم، وفك التصاقات من تجويف الأمعاء، وذلك إزالة ورم ليفي متضخم من سيدة تبلغ من العمر 45 سنة.

ووفقًا للرعاية الصحية، فإن السيدة كانت تعاني من آلام شديدة أسفل البطن، وبعد إجراء أشعة رنين على البطن والفحوصات اللازمة تبين وجود التصاقات شديدة في الأمعاء والرحم مع وجود ورم ليفي متضخم وارتجاع بسيط في الصمام الميترالي.

وتم فك الالتصاقات من تجويف الأمعاء، تحت إشراف فريق الجراحة العامة وإجراء استئصال للورم الليفي الضخم، ونجحت العمليات بالمشاركة المتميزة للفرق الطبية من الجراحة العامة والنساء والولادة والتخدير.

وتكون الفريق الطبي من الدكتور علاء عبدالحميد، استشاري جراحة النساء والولادة بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور وائل سيف، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتورة سامية السيد عبدالوهاب، مساعد اخصائي جراحة النساء والولادة بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتوره فاطمة مرتضى الوهاب، طبيب مقيم جراحة النساء والولادة بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور محمد إبراهيم، استشاري التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور محمد حجاج، طبيب مقيم تخدير بمستشفى طيبة التخصصي، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض.