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وزير النقل يستعرض أمام مدبولي مسار خط سكة حديد أبو طرطور الجديد (تفاصيل)

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وزير النقل يستعرض أمام مدبولي مسار خط سكة حديد أبو طرطور الجديد (تفاصيل) وزير النقل يستعرض أمام مدبولي مسار خط سكة حديد أبو طرطور الجديد (تفاصيل)

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كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن المسار الجديد لخط سكة حديد " قنا - ابو طرطور" وذلك اثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجزء من المسار في الودائع الجديد.

وكشفت خريطة المسار انه سيتم انشاء مسار جديد يبدء من قرية رفاعه التابعة لمحافظة قنا بدلا من المسار القديم الذي كان يبدء في محطة جرحا بالخط الرئيسي للسكة الحديد.

وأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع، مشيرا إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، كما يسهم بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد، مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويًا.

كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط؛ بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة القومية لسكك حديد بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية .

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل في إطار إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة "سيمنز" لإنشاء خط سفاجا / الغردقة / قنا / الأقصر ضمن القطار الكهربائي السريع ، وبالتالي سيتم إعادة تأهيل الخط الحالي في الجزء الغربي فقط في المسافة بين أبو طرطور / قنا، على أن يتم إنشاء محطة تبادلية بين شبكة السكك الحديدية الحالية وخط أبو طرطور / قنا مع شبكة القطار الكهربائي السريع بمنطقة قنا لخدمة نقل البضائع والركاب.

المصرى اليوم

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