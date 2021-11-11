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قيس سعيد يؤكد على وحدة الدولة التونسية

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قيس سعيد يؤكد على وحدة الدولة التونسية قيس سعيد يؤكد على وحدة الدولة التونسية

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بمدينة عقارب بولاية صفاقس للتطرّق إلى الوضع العام في هذه المدينة والجهود المبذولة لمعالجة مسألة النفايات فيها.

وأكّد رئيس الجمهورية على وحدة الدولة التونسية، وعلى أهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها بلادنا، داعيا، في هذا السياق، إلى ضرورة الانتباه إلى كلّ من يسعى إلى تأجيج الأوضاع.

وتناول اللقاء الجوانب القانونية المتّصلة بموضوع النفايات، وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أن هذا الملف قضية تتعلّق بكلّ جهات البلاد وسيقع العمل على التوصّل إلى حلّها في أقرب الآجال.

كما استمع رئيس الجمهورية إلى المقترحات تمّ التقدّم بها والتي سيقع تناولها بالدرس مع كل الجهات المعنية من أجل ضمان بيئة سليمة لكلّ المواطنين على حدّ السواء كما ينصّ على ذلك الدستور.

المصرى اليوم

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