شاهد.. بروفة جنات قبل حفل مهرجان الموسيقى العربية

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حرصت المطربة جنات على إجراء بروفة جنرال لحفلها المقرر له، غدا الجمعة، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، والمقرر أن تغني فيه عدد كبير من أغنياتها «اسمع كلامي»، «حبيبي على نياته»، «بحبك»، «أخدت قرار»، «حب جامد»، «جيالك»، «عيشنى أكتر بيك»، «رايق»، «مساء الجمال»، «أنا في انتظارك».

كان آخر ألبوم للنجمة جنات «أنا في انتظارك» والذي ضم 11 أغنية باللهجة المصرية وقد تعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

تضمن حفلات الجمعة ٥ حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .فعلى مسرح النافورة وفى الثامنة مساء تقدم النجمة جنات حفلها يسبقها فاصلا للنجم الفلسطيني الشاب محمد عساف وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق إلى جانب فقرة غنائية للفنانين ابراهيم راشد وصابرين النجيلي.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورار اطفال الاوبرا تحت اشراف احمد عامر كوكبة من مؤلفات الطرب.

وفي الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية يقام حفل ضمن سلسلة كلثوميات وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ومشاركة كل من مروة حمدي وحسناء.

وفي نفس التوقيت بمكتبة الاسكندرية يقدم النجم على الحجار حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقه فاصلا غنائيا لكل من مي حسن واللبناني سعد رمضان.

وبالتزامن تستقبل أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادةالمايسترو الدكتور علاء عبدالسلام يسبقها فاصل غنائي لكل من أحمد سعيد، حنان الخولي، مصطفى النجدي وأشرف وليد.