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وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "سكن الطلبة".

مسرحية "سكن الطلبة"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل احدي الشقق التي يستأجرها بعض الطلاب من الأقاليم وهم لا يعلمون أن الشقة يتم تأجيرها لأاشخاص آخرين دون علم أصحابها مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "سكن الطلبة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 12 نوفمبر 2021 الساعة 8:00 مساءً.

المسرحية الجديدة "سكن الطلبة" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونُخبه من نجوم الكوميديا "الجمعة" على "MBC مصر"

المسرحية الجديدة "سكن الطلبة" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونُخبه من نجوم الكوميديا "الجمعة" على "MBC مصر"

المسرحية الجديدة "سكن الطلبة" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونُخبه من نجوم الكوميديا "الجمعة" على "MBC مصر"

المسرحية الجديدة "سكن الطلبة" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونُخبه من نجوم الكوميديا "الجمعة" على "MBC مصر"