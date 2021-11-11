استشاري أسري: الانفصال يجب أن يحدث بالاتفاق مع وجود أطفال

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قالت لمياء مصباح، أخصائية نفسية وأسرية، إن الطلاق يحدث بسبب وجود اختلافات بين الطرفيين، ولكن في حال وجود اطفال علينا أن نعمل على الانفصال بشكل جيد، بدلاً من إثارة المشاكل والخلافات.

وشددت «مصباح»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، على ضرورة أن يجلس الزوجين بعد الانفصال، للاتفاق على مستقبل الأطفال، حتى لا يتأثر مستقبل الأطفال بالسلب، وهذا الأمر ليس نظريًا، ومن الممكن تطبيقه على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الله عز وجل حلل الطلاق كمخرج للمشاكل، ولكن البعض يستخدمه كحل لأي مشكلة قد تحدث، معقبة: «الناس بتستخدم الطلاق بشكل خطأ، وهذا سبب زيادة حالات الطلاق».