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البابا فرنسيس: كلمة السر للتعاون مع المهاجرين يجب أن تكون «الاندماج»

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البابا فرنسيس: كلمة السر للتعاون مع المهاجرين يجب أن تكون «الاندماج» البابا فرنسيس: كلمة السر للتعاون مع المهاجرين يجب أن تكون «الاندماج»

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رأى البابا فرنسيس، اليوم الخميس، أن «كلمة السر» في التعاون مع المهاجرين، يجب أن تكون «الاندماج»، محذرا من أنه بخلاف ذلك «ستنشأ مشاكل خطيرة».

وقال البابا، لدى استقباله ممثلي مؤسسة «ميغرانتس» التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، إن «الاستقبال، المرافقة، التعزيز والإندماج، هي أربع خطوات مهمة، فإذا لم نصل إلى الإندماج يمكن لذلك أن يسبب مشاكل، قد تكون خطيرة».

ولفت إلى أن «مأساة الهجوم على مطار زافينتيم ببروكسل غالبا ما تعود إلى ذهني: أولئك الذين نفذوه كانوا بلجيكيين، لكنهم أبناء مهاجرين غير مندمجين ومعزولين، لذلك يجب الاستقبال، المرافقة، التعزيز والإندماج».

وتابع قائلا: «إن الكنيسة في أوروبا أيضا لا يمكنها إلا أن تأخذ بالاعتبار، ملايين المهاجرين الإيطاليين والأجانب الذين يجددون وجه المدن والبلدان، والذي يغذون الوقت نفسه، حلم أوروبا الموحدة، القادرة على الاعتراف بالجذور المشتركة والشعور بالبهجة بالتنوع الذي يسكنها».

المصرى اليوم

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