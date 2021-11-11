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«تحدثت عن الأصوات غير الجيدة».. فريدة الشوباشي تكشف حقيقة مطالبتها بإلغاء الأذان

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«تحدثت عن الأصوات غير الجيدة».. فريدة الشوباشي تكشف حقيقة مطالبتها بإلغاء الأذان «تحدثت عن الأصوات غير الجيدة».. فريدة الشوباشي تكشف حقيقة مطالبتها بإلغاء الأذان

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نفت فريد الشوباشي، عضو مجلس النواب، ما تردد حول هجومها على الأذان ومطالبتها بإلغائه.

وقالت الشوباشي خلال مداخلة هاتفية مع مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «التصريحات المنسوبة لي بشأن الأذان خاطئة، أنا تحدث عن أصوات المؤذنين غير الجيدة، والأصوات المتشابكة في بعض المناطق».

وأكدت الشوباشي أنها كانت تعشق سماع الأذان بصوت الشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد، معلقة «كنت بقشعر من صوته».

وروت الشوباشي مرافقتها هي وزوجها للشيخ عبدالباسط عبدالصمد خلال رحلة له في باريس، موضحة أن الفرنسيين انبهروا حينما سمعوا الشيخ يقرأ القرآن في أحد المساجد، رغم أنهم لا يعرفون اللغة العربية.

المصرى اليوم

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