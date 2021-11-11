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دنيا سمير غانم لجمهورها: أصبحتم عيلتنا وإخواتنا وأهلنا

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دنيا سمير غانم لجمهورها: أصبحتم عيلتنا وإخواتنا وأهلنا دنيا سمير غانم لجمهورها: أصبحتم عيلتنا وإخواتنا وأهلنا

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كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن صور من جلسة تصويرها الأخيرة، موجهة الشكر للمهرجان القومي للمسرح المصري على تكريمه لوالديها الراحلين.

ونشرت دنيا عبر «إنستجرام» قائلة: «رجوعا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بإنن محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا، وبالذات من الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا وإخواتنا وأهلنا».

وأضافت: «شكرًا للمهرجان القومي للمسرح المصري على التكريم وشكرًا لجميع التكريمات، أشكركم على تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب، شكرًا لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده».

وكان في أول تعليق على رحيل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، قالت الفنانة دنيا سمير غانم إنها أصبحت «يتيمة».

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وأضافت: «إنتِ علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

وتابعت: «أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان إنتوا هتوحشوني أوي».

وختمت قائلة: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعاءهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلي الناس».

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