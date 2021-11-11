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تحذير أممي من تراجع مخزون الأدوية في تيجراي

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تحذير أممي من تراجع مخزون الأدوية في تيجراي تحذير أممي من تراجع مخزون الأدوية في تيجراي

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قال مسؤولون من الأمم المتحدة إن أطباء في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا يكافحون من أجل علاج مرضى، في ظل نقص أدوية مهمة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكبر مستشفى في ميكيلي، عاصمة الإقليم، لم يعد قادراً على توفير العلاج لمرضى السرطان.

وأضاف أن حوالي 500 مريض تأثروا بإغلاق جناح السرطان، بعد نفاد آخر كمية من أدوية العلاج الكيماوي.

ووفقا للمكتب، لم تعد 80% من الأدوية المهمة متاحة في تيغراي، حيث أدى تصاعد الصراع بين والمتمردين إلى أزمة إنسانية.

ويتعرض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لانتقادات دولية جراء الحصار الفعلي الذي تفرضه حكومته المركزية على الإقليم المضطرب.

ويواجه الطرفان اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إطار الصراع، الذي اندلع العام الماضي في تيغراي، وانتقل منذ ذلك الحين إلى أجزاء كبيرة من البلاد، مع تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي صوب العاصمة أديس أبابا، مع جبهة تحرير شعب أورومو المتحالفة معها.

وتسبب الصراع أيضاً في إثارة توتر بين آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والأمم المتحدة.

كانت الحكومة الإثيوبية قد احتجزت الأسبوع الماضي 70 سائقاً، على الأقل، يعملون لصالح الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية. كما تم في وقت سابق طرد سبعة من كبار أفراد طاقم الأمم المتحدة إلى خارج البلاد، في خطوة غير مسبوقة.

المصرى اليوم

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