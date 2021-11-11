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صلاح محسن يشارك في التدريبات بعد التعافي من الإصابة

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صلاح محسن يشارك في التدريبات بعد التعافي من الإصابة صلاح محسن يشارك في التدريبات بعد التعافي من الإصابة

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صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في تدريبات الكرة اليوم بعد تعافيه من الإصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم.

وأنهى صلاح محسن مؤخرًا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وانتظم في تدريبات الكرة الجماعية اليوم.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية اللاعب ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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