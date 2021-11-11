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"احتجاجات النفايات" .. تجدد المواجهات بين الأمن التونسي ومتظاهري عقارب

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"احتجاجات النفايات" .. تجدد المواجهات بين الأمن التونسي ومتظاهري عقارب "احتجاجات النفايات" .. تجدد المواجهات بين الأمن التونسي ومتظاهري عقارب
اختناق نساء وشباب من جراء استنشاق غاز مسيل للدموع

تجددت المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، اليوم (الخميس) في بلدة عقارب في وسط شرق تونس، يطالبون السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب للنفايات.

وتتواصل الاحتجاجات منذ الاثنين الماضي في هذه البلدة، إثر إعادة السلطات فتح مكب للنفايات كانت أغلقته نهاية سبتمبر.

واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع اليوم لتفريق مئات من المتظاهرين بالقرب من مكب النفايات رشقوا سيارات الأمن بالحجارة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأصيب عددٌ من النساء والشباب المشاركين في التظاهرة باختناق بسبب استنشاق الغاز.

أغلق المتظاهرون مداخل عقارب التابعة لمحافظة صفاقس وكدسوا الحجارة وأكياس النفايات على الطريق.

وتعالج النفايات في عقارب عن طريق الحرق والطمر، وتركز فيها كل نفايات محافظة صفاقس الصناعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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