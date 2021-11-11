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"التدريب التقني" يعتمد برنامج الدبلوم في معهد خيرية الأفلاج

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"التدريب التقني" يعتمد برنامج الدبلوم في معهد خيرية الأفلاج "التدريب التقني" يعتمد برنامج الدبلوم في معهد خيرية الأفلاج
في علوم الحاسب وتقنية المعلومات

اعتمدت مؤسسة التدريب المهني والتقني، برنامج الدبلوم في معهد التدريب "إرواء" بجمعية الأفلاج الخيرية.

وكان وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، زار خيرية الأفلاج، واطلع على تجهيزات المعهد وإمكاناته وتأثيثه.

فيما زفت "خيرية الأفلاج" بشرى للأهالي باعتماد برنامج الدبلوم في معهد "إرواء" العالي للتدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كأول دبلوم أهلي يعتمد في المحافظة، حيث اختار برنامج الدبلوم في علوم الحاسب وتقنية المعلومات "مسار البرمجيات" في أول مستهل برامجه.

يُذكر أن، المعهد يقدم دورات دورية عن تطوير الذات، وصياغة السيرة الذاتية، والتدريب على أساسيات إجراء المقابلة الشخصية، وإدارة المشروعات الصغيرة، والحقوق الوظيفية وأساسيات العمل وغيرها من المهارات المعرفية والتعليمية بهدف إكساب المجتمع المهارات المهنية اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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