أخبار عاجلة

نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ تربة يلتقي مدير صحة الطائف لبحث الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة

Print
استعرض مطالب الأهالي لتحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى العام ومراكز الرعاية

محافظ تربة يلتقي مدير صحة الطائف لبحث الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة

التقى محافظ تربة صباح اليوم الخميس، مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني؛ حيث استعرض خلال اللقاء الخِدمات الصحية المقدمة في المحافظة، إضافة إلى ملاحظات ومطالب الأهالي نحو تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى ‏ومراكز الرعاية الصحية الأولية ‏والرفع من مستوى وجودة الخدمة العلاجية فيها.

وتفصيلًا: جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ القحطاني، اليوم، لمستشفى تربة العام؛ اطلع خلالها على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع الإدارة وفريق العمل، ناقش خلاله مبادرات الارتباط الوظيفي.

محافظ تربة يلتقي مدير صحة الطائف لبحث الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": رياح سطحية تَحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

"الأرصاد": رياح سطحية تَحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك

الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي

الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك

الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك