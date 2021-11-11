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برلمانية تطالب بتخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي: الطلاب يعانون من أزمة نفسية

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برلمانية تطالب بتخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي: الطلاب يعانون من أزمة نفسية برلمانية تطالب بتخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي: الطلاب يعانون من أزمة نفسية

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أكدت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي صعبة جدا، قائلة «قرار التحديث غير مدروس، وسيؤثر على نفسية الطلاب ويصيبهم بالإحباط».
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» على قناة صدى البلد «المعلمون أيضا يشتكون من الفترة الزمنية المخصصة لتدريس المناهج الجديدة»، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة في البرلمان بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي.
واقترحت سلامة تخفيف المناهج خلال الفترة المقبلة لحل أزمة صعوبة المناهج، معلقة «الدول المتقدمة تؤكد دائما على أهمية الحالة النفسية للطلاب وهم داخل المدرسة».
وأوضحت أن مشكلة صعوبة المناهج أزمة تؤرق أولياء الأمور، وقد تؤدي إلى فقدان التلاميذ ثقتهم في أنفسهم.

المصرى اليوم

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