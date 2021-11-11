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حقق منتخب الكونغو الديمقراطية، بقيادة هيكتور كوبر فواز مستحقا على مضيفه التنزاني، بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة بدور المجموعات في المجموعة العاشرة، لينعش آماله في التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يقوده المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، في الدقيقة السادسة، عن طريق اللاعب جايل كاكوتا، وأضاف آيدومبا فاسيكا وبين مالانجو، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و85 على الترتيب.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد الكونغو الديمقراطية إلى 8 نقاط، ويرتقي إلى الصدارة مؤقتًا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، بنين، الذي يستضيف مدغشقر متذيل الترتيب (3 نقاط).، فيما توقف رصيد تنزانيا، عند 7 ن