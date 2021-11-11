أخبار عاجلة

نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يقود الكونغو للفوز على تنزانيا

Print
كوبر يقود الكونغو للفوز على تنزانيا يقود الكونغو للفوز على تنزانيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية، بقيادة هيكتور فواز مستحقا على مضيفه التنزاني، بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة بدور المجموعات في المجموعة العاشرة، لينعش آماله في التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يقوده المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، في الدقيقة السادسة، عن طريق اللاعب جايل كاكوتا، وأضاف آيدومبا فاسيكا وبين مالانجو، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و85 على الترتيب.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد الكونغو الديمقراطية إلى 8 نقاط، ويرتقي إلى الصدارة مؤقتًا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، بنين، الذي يستضيف مدغشقر متذيل الترتيب (3 نقاط).، فيما توقف رصيد تنزانيا، عند 7 ن

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«نقل النواب» توافق على إنشاء كوبري يربط شرق وغرب المنيا

«نقل النواب» توافق على إنشاء كوبري يربط شرق وغرب المنيا

«قالوا إنه جامل كوبر» .. جمال الغندور في قفص الاتهام أمام جماهير بنين

«قالوا إنه جامل كوبر» .. جمال الغندور في قفص الاتهام أمام جماهير بنين

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال