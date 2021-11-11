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منهج رابعة ابتدائي.. ائتلاف أولياء الأمور يقترح إلغاء الرسوب: «بنتي نفسيتها تعبانة وبتعيط»

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منهج رابعة ابتدائي.. ائتلاف أولياء الأمور يقترح إلغاء الرسوب: «بنتي نفسيتها تعبانة وبتعيط» منهج رابعة ابتدائي.. ائتلاف أولياء الأمور يقترح إلغاء الرسوب: «بنتي نفسيتها تعبانة وبتعيط»

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أكدت إيريني فارس، عضو ائتلاف أولياء أمور ، أن منهج رابعة ابتدائي صعب للغاية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» على قناة صدى البلد «بنتي نفسيتها تعبانة وبتعيط كل يوم بسبب صعوبة المنهج، مش هنعيش على الدروس الخصوصية من الصف الرابع الابتدائي».

واعترضت فارس على تأكيد الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي، ملاءمة المناهج للمراحل الابتدائية «الأطفال يعانون من الكبت بسبب مناهج الصف الرابع الابتدائي، المدرسون لم يتدربوا على تحديث المناهج»، متابعة «لا أعترض على تطوير المناهج، لكن يجب أن يتم على خطوات متتالية».

واقترحت إلغاء النجاح والرسوب لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال التيرم الأول، لحين تعديل المناهج لتناسب مستوى الأطفال.

المصرى اليوم

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