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وزير خارجية إيران في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي: زيارة سوريا «خطوة إيجابية»

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وزير خارجية إيران في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي: زيارة سوريا «خطوة إيجابية» وزير خارجية إيران في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي: زيارة سوريا «خطوة إيجابية»

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وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجولة التي قام بها نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد في المنطقة وشملت سوريا بأنها «خطوة إيجابية».

وذكرت الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية أن عبداللهيان أشار في اتصال هاتفي مع بن زايد، إلى جولة وزير الخارجية الإماراتي في المنطقة بما فيها سوريا، واصفا هذه الزيارة بأنها «خطوة إيجابية».

وقال الوزير الإيراني إن العلاقات بين إيران والإمارات «تقليدية وإيجابية، وتحظى بأهمية خاصة لكلا البلدين»، وأضاف «نحن على يقين بالنتائج المترتبة على اتخاذ خطوات جيدة في سياق تنمية شاملة لهذه الأواصر».

ودعا عبداللهيان إلى «تسوية بعض المشاكل التنفيذية والتي من شأنها أن تصب في تيسير وتنمية التعاون التجاري وحل المشاكل المالية بين البلدين».

وحول المفاوضات النووية القادمة، قال عبداللهيان: «نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد، ونؤكد على تنفيذ التعهدات من جانب الأطراف الأخرى».

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن بن زايد أشار خلال الاتصال إلى المشاكل العالقة في مجال التبادل التجاري بين الإمارات وإيران، وقال «إن الخبراء يجرون دراسة حاليا بهذا الشأن ويبذلون الجهود بهدف معالجتها».

وقالت الوكالة إن الوزير الإماراتي دعا نظيره الإيراني لزيارة أبوظبي، وأن الدعوة نالت قبول الأخير.

المصرى اليوم

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