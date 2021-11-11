انتهاء تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي بـ 42 منشأة طبية في الأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالأصر، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتسريع وتيرة العمل، وتفعيل كافة نظم التحول الرقمي، وتعميم التطبيقات المميكنة داخل كافة المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل (الأقصر، وبورسعيد، والإسماعيلية).

وتم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 106 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالمحافظات الثلاث، حيث تم تفعيل منظومة التحول الرقمي داخل 42 منشأة طبية بمحافظة الاقصر، فيما تم تفعيل منظومة التحول الرقمي داخل 41 منشأة طبية في بورسعيد، فضلًا عن 23 منشأة طبية تم تفعيل منظومة التحول الرقمي بها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بواقع 92 وحدة ومركز صحة أسرة إضافة إلى 14 مستشفى بالمحافظات الثلاث.

وترتكز المحاور الاستراتيجية لدعم نظم المعلومات ومنظومة التحول الرقمى داخل الهيئة، على محورين أساسين هما (البنية التحتية المعلوماتية، وتطبيقات ميكنة التأمين الصحى الشامل)، وذلك بجميع محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تشمل محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، حتى الآن، وستمتد لتشمل باقي محافظات الجمهورية بالتزامن مع التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تباعًا.

يختص المحور الأول بدعم البنية التحتية المعلوماتية لمقرات الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيسية والفرعية والإقليمية، وكذلك كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، ويقوم على توفير بيئة الاستضافة الخاصة بكل من ميكنة منظومتى المعامل والأشعة، داخل كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة في المحافظات، بما يحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحى الشامل ومنظومة مقدمى الخدمة الصحية بكافة المنشآت التابعة للهيئة.

فيما يختص المحور الثاني، بدعم نظم المعلومات ومنظومة التحول الرقمى داخل الهيئة، وتعميم تطبيقات ميكنة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تشمل 4 تطبيقات رئيسية، وهم المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل (LIS)، ومنظومة حفظ صور الأشعة وكتابة التقرير RIS/PACKS، الأقسام الداخلية بالمستشفى، وأخيرًا منظومة المطالبات الإلكترونية والخاصة بوضع آلية للربط المميكن للمطالبات الإلكترونية مع الهيئة العامة للتأمين الشامل، وهو ما يحقق التكامل بين هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل.

ويسهم التحول الرقمى لافتة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، في الربط بين جميع الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطن داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة والمستشفيات بالمحافظات سواء ببورسعيد أو الأقصر أو الإسماعيلية، وهو ما يضمن حفظ جميع بيانات المرضى على الملفات الإلكترونية الخاصة بهم، ويسهم في عمل سجل طبى إلكترونى يحتوى على التاريخ المرضى لكافة المنتفعين.