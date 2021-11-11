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القبض على «عاطل» بتهمة الوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى الإنترنت

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القبض على «عاطل» بتهمة الوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى الإنترنت القبض على «عاطل» بتهمة الوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى الإنترنت

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «عاطل»بالبحيرة بممارسة نشاط إجرامى في مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة من خلال قيامه بتأسيس موقعين على «الإنترنت»، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها على حسابه بإحدى البنوك أو من خلال إحدى خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والمحفظة الإلكترونية الخاصة به وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.


 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول المُستخدم في نشاطه الإجرامى وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على العديد من الرسائل والمعاملات المالية الخاصة به مع عُملائه خارج البلاد والتى تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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