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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عامل ) بإنشاء وإدارة شبكة «دون ترخيص» تستخدم في بث وتوزيع شبكة الإنترنت «شبكة لاسلكية» للمشتركين معه نظير أجر مادى شهرى، متخذاً إحدى الشقق الكائنة بمنزله مقراً لإدارة الشبكة وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة بسطح المنزل بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبالتفتيش في حضوره تم ضبط الشكبة بكامل أجزائها وهى وحدة معالجة مركزية بالفحص تبين أنه محمل عليها «نظام تشغيل وحزمة برامج خاص بإحدى الشركات مقلد ومنسوخ دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ملف إكسيل خاص ببيانات المشتركين وعدد من مقاطع الفيديو»- وحدة معالجة مركزية تعمل كسيرفر للتحكم في الشبكة و13 جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت و4 جهاز سويتش لتجميع الإنترنت و4 أجهزة نانو ستيشن لإستقبال خدمة الإنترنت وإعادة بث الإشارة و7 جهاز محول إشارة وبطارية إمداد بالطاقة و6 أطباق إستقبال الإشارة و6 جهاز نانو بيم لنقل إشارة الإنترنت لمسافات بعيدة مثبتين بأطباق الإرسال وقطعة أنتنا هوائى للبث وإستقبال إشارة الإنترنت.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه تلك المخالفات للتربح المادى، كما تبين أن شبكة بث الإنترنت المضبوطة تقدم خدماتها غير المشروعة لـ(1000 مشترك) بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ وضواحيها مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من كل مشترك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.