رئيس البرلمان الكرواتي يلتقي بوزير الشؤون الإسلامي لتوقيع مذكرة تفاهم بالمجالات الإسلامية

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"آل الشيخ": الملك سلمان وولي العهد يحملان مشروعاً إسلامياً كبيراً

التقى رئيس البرلمان بجمهورية كرواتيا السيد غوردن ياندريكوفيتش، اليوم بمقر البرلمان بالعاصمة زغرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يزور جمهورية كرواتيا حالياً لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بالمجالات الإسلامية.

وتفصيلاً، في مستهل اللقاء عبر السيد غوردن ياندريكوفيتش عن سعادته الغامرة وأعضاء البرلمان الكرواتي بلقاء الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ متمنياً له طيب الإقامة في كرواتيا والتوفيق بمهمته وزيارته الحالية، منوهاً بما تشهده العلاقات من تطور كبير ورغبة في تعميق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأشاد " غوردن" خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلام العالمي، معبراً عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية على توضيح رؤية المملكة ورسالتها العالمية في نشر المحبة والتسامح والتعايش السلمي.

وقال رئيس البرلمان إن جمهورية كرواتيا هي دولة نالت استقلالها ويعيش فيها ديانات مختلفة وكلهم يجدون الحرية التامة في ممارسات شعائرهم، كما أكد أن الإرهاب خطير جداً في ظل التكنولوجيا الحديثة التي يتم استغلالها بسوء من قبل التيارات الفكرية التي تنكر حق الإنسان في التدين وهذه الأمور يجب أن نحاربها بجهود مشتركة.

وطالب رئيس البرلمان الكرواتي باسمه وأعضاء البرلمان من معالي الوزير نقل تحياتهم القلبية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وتقديرهم واحترامهم للمواقف النبيلة والأعمال الإنسانية التي يقدمونها لكافة الشعوب .

ومن جانبه، نقل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لسعادته وأعضاء البرلمان سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- لرئيس البرلمان الكرواتي وتمنياتهما القلبية لحكومة وشعب كرواتيا بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتنميتها مع جمهورية كرواتيا الصديقة في مختلف المجالات.



وبين أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يحملان مشروعاً إسلامياً كبيراً وهو تنقية الإسلام مما علق به من شوائب بسبب الذين يسيسون الإسلام لأمور سياسية وأغراض حزبية، مؤكداً معاليه أن الإسلام دين عظيم يدعو إلى التعاون والمحبة والسلام والمحافظة على أمن الأوطان والالتزام بالتعليمات التنظيمية في البلاد التي يعيشون فيها .

وبين الوزير أن الإرهاب ليس له دين أو عرق أو لون فكل من يتسبب في إزعاج الناس أو إيذائهم أو قتلهم أو سلب أموالهم فهذا في حكم الإسلام مجرم يجب أن يحاسب.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك والسفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي.

ومن الجانب الكرواتي رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لكرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، والسيد بوريس لالوفاك نائب رئيس لجنة المالية وميزانية الدولة، ومدير مجموعة الصداقة البرلمانية بين كرواتيا والمملكة في البرلمان الكرواتي السيد توميسلاف سيميتشيفيتش رئيس مكتب رئيس البرلمان الكرواتي والسيدة ريناتا شكالابرين المستشار الشخصي لرئيس البرلمان الكرواتي، والسيدة ساندرا رزمول المستشار الشخصي لرئيس البرلمان الكرواتي.