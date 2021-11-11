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بنك دم صحة حائل يجري 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين

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بنك دم صحة حائل يجري 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين بنك دم صحة حائل يجري 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين
خلال شهر أكتوبر من هذا العام

بنك دم صحة حائل يجري 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل، خلال شهر أكتوبر من هذا العام 4858 فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم.

كما صرف 360 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل 197 متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

وأوضحت "صحة حائل" أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساءً.

وأشارت إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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