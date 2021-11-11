بداخله 20 طنا منتجات فاسدة ..ضبط مصنع شهيرلإنتاج العصائر دون ترخيص بالجيزة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مصنع شهير في الجيزة، لإنتاج العصائر دون ترخيص بالجيزة،وبداخله أكثر من 20 طن مستلزمات إنتاج ومنتجات مجهولة المصدر.



قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال تشديد الرقابة على تصنيع كافة الأغذية والتصدى لحالات الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسؤول عن مصنع عصائر دون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس لقيامه بتصنيع العصائر مستخدماً خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة».

وأضافت: «كما عثر بداخل المصنع على كميات من مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بلغت 20 طن و191 كيلو جرام جميعها مجهولة المصدر ودون بيانات وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»