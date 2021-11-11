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مجلس «حقوق عين شمس» يبدأ جلسته بتكريم العميد السابق

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مجلس «حقوق عين شمس» يبدأ جلسته بتكريم العميد السابق مجلس «حقوق عين شمس» يبدأ جلسته بتكريم العميد السابق

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كرم مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، الدكتور ناجي عبدالمؤمن، العميد السابق، على ما بذله من جهد في خدمة الكلية خلال الأعوام السابقة، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس الكلية للعام الجامعي الجديد 2021/2022 وأولى الجلسات، برئاسة الدكتور محمد صافي، عقب تولي عمادة الكلية.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة في مجالات شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمه المجتمع وتنميه البيئة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب يسر أنور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشافعي، وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئه التدريس.

المصرى اليوم

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